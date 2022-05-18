İçeride ‘güvenoyu’ arayışı, dışarıda ‘irade’ vurgusu

ÜstEL Hükümeti Meclis Genel Kurulu’nda ‘güvenoyu’ ararken, Meclis önünde yüzlerce kişi “Müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayrı meşru hükümete hayır” diyor, irade vurgusu yapıyor.

“İradeye, demokrasiye sahip çıkmak” için düzenlenen bugünkü protesto eylemleri çerçevesinde Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya yürüyen CTP Milletvekilleri Kuğulu Park’ta, CTP, TDP, TKP, YKP, BKP ile buluştu, kalabalık yönünü Meclis önüne çevirdi.

Kalabalık ‘İrade ve demokrasiye’ sahip çıkıyor.

Erhürman: “Demokrasiye kadar birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var”

Meclis önünce açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumun hiçbir kesimi tarafından kabul görmeyen bir sürecin yaşandığına işaret etti.

Bu sürecin ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde yaşandığına da vurgu yapan Erhürman, müdahalelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Müdahaleleri UBP’ye oy verenlerin de kabul etmediğini ifade eden Erhürman, güven oylamasında ‘Hayır’ diyeceklerini ancak bu hayırı Hükümet’in gayrı meşruluğuna, demokrasinin, halkın düşürüldüğü duruma da söyleyeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın artık bunlara dur diyeceğini vurgulayan Erhürman, “Demokrasiye kadar birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var” dedi.