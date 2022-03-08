Hüsna Salman yaşamını yitirdi

Değirmenlik’te sakin 63 yaşındaki Hüsna Salman (K), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Salman’ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.