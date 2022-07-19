Hüseyin Çobanoğlu komada: Bilinci kapalı, durumu kritik

Beyin kanaması teşhisi ile hastanede tedavi altında bulunan BRTK Müdürleri’nden Hüseyin Çobanoğlu'nun komada olduğu belirtildi.

Hüseyin Çobanoğlu’nun geçirdiği beyin kanaması sonrası ağır koma durumu devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar, Hüseyin Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatar, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Ersin Tatar, şu açıklamayı yapmıştı:

"Uzun yıllar BRT Müdürlüğü ve BRT Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, duayen gazeteci Hüseyin Çobanoğlu'nun vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet yaslı ailesine ve basın camiamıza başsağlığı dilerim."



Cumhurbaşkanlığı ofisi daha sonra açıklamanın geri alındığını bildirdi ve Çobanoğlu'nun komada olduğu bilgisini verdi.

Yoğum bakım bilgisi: Bilinci kapalı, durumu kritik

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, Hüseyin Çobanoğlu’nun bilincinin kapalı, genel durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü kaydetti.