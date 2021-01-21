Hüseyin Aydınlı’nın ölüm sebebi belirlendi: Aort damarı yırtılması
Mağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Yeniboğaziçi'nde yaşayan Hüseyin Aydınlı’nın ölüm sebebinin "aort damarının yırtılması" olduğu açıklandı.
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Mağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Yeniboğaziçi'nde yaşayan Hüseyin Aydınlı’nın ölüm sebebinin "aort damarının yırtılması" olduğu açıklandı.
Polis konuyla ilgili açıklamasında, dün hayatını kaybeden 36 yaşındaki Aydınlı’nın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla bugün otopsi yapıldığını belirtti.
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