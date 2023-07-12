Asgari ücret: İşçi temsilcisi halkı sokağa çağırdı, “gelmezseniz açlığa mahkumsunuz” dedi

Asgari ücretin, yüzde 33.32’lik hayat pahalılığı oranında arttırılmasına tepki gösteren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki işçi temsilcisi HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, halkı sokağa çağırdı.

Sadece hayat pahalılığı oranında bir artışın, asgari ücretliyi açlık sınırı altında bırakacağını söyleyen Serdaroğlu, “Emekçilere çağrımdır, buna artık boyun eğmeyin! Bu çarkı durdurun! Kimse oturduğu yerden bir şey başaramaz. Biz Başbakanlığın önüne gideceğiz. Eğer gelmezseniz, hepiniz açlığa mahkumsunuz” dedi.

Serdaroğlu, sokağa inecekleri güne ilişkinse herhangi bir tarih açıklamadı.

Başbakan Ünal Üstel’in, bazı ekonomik örgüt ve odaların temsilcileriyle gizli bir görüşme yaparak bu rakamı belirlediği yönünde iddialar duyduklarını, toplantı sonunda bu iddiaların rakamla birlikte teyit edildiğini ifade etti.

“Eğer Başbakan oda temsilcileriyle anlaşacaksa bu masanın ne önemi kaldı” diye soran Serdaroğlu, yanında oturan Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’a seslenerek, “Açık söylüyorum Sayın Taçoy, siz de kandırıldınız” dedi.

“Başbakan bilsin, bu burda kalmayacak” diyen Serdaorğlu, “Emekçilere çağrıda bulunuyorum; bu çarkı durdurun, artık boyun eğmeyin. HÜR-İŞ olarak bu başlangçtır diyoruz! Sizlerin desteği olmadan hiçbir şey başaramayız kimse oturduğu yerden birşey başaramaz. Başbakanlığın önüne gideceğiz. Eğer gelmezseniz hepiniz açlığa mahkumsuunuz” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, asgari ücretle ilgili hükümetin “başlangıç ücreti” nitelemesi kullandığını ancak bunun yalan olduğunu söyleyerek, “Bu, özel sektörde verilen maaştır” dedi.

Serdaroğlu, 15 bin 750 TL’lik net asgari ücrete itiraz edeceklerini de belirtti.

Öte yandan Serdaroğlu’nun ardından açıklama yapan İşveren Temsilcisi Arhun, yeni ücreti “son zamanlarda belirlenen en yüksek rakam” olarak niteledi.