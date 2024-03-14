“Hükümetten istifa etmesi gerekenler, zam yapmaya devam ediyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, son dönemde yapılan zamlara dikkat çekti, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu konuda adım atmadığını belirtti.

Gerek TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı, gerekse yapılan zamlar nedeniyle halkın alım gücünün iyice düştüğünden bahseden Maviş hükümetin yaşananlara “seyirci” kaldığını ifade etti.

Maviş, UBP-DP-YDP Hükümeti’ni bir kez daha istifaya davet etti.

Maviş’in açıklaması şöyle:

Ülke bir taraftan hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ile çalkalanırken, diğer taraftan istifa etmesi gerekenler son iki ayda elektriğe %7.79, tüp gaza %7.80, akaryakıta %10.8 ve ekmeğe %25 zam yaptı.

Son iki ayda akaryakıta %9 zam yapıldı. Son üç ayda Türk Lirası İngiliz Sterlini karşısında %12.77 değer kaybetti.

Rakamlar alım gücümüzün düştüğünü, geçim derdimizin derinleştiğini açık bir şekilde gösteriyor.

Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler;

Serbest piyasayı denetlediğini iddia ediyor.

Temel gıdayı ucuzlatacak, üreticinin maliyetlerini aşağıya çekecek adımlar atmıyor.

Dezavantajlı grupları ekonomik olarak desteklemiyor.

Kayıt dışı ekonomi ve iş gücü ile mücadele etmiyor. Dahası, bazı üniversitelerin insan ticareti aracılığı ile kaçak iş gücü yaratmasına göz yumuyor, öğrenci olarak gelip kaçak işçi durumuna düşenlere af çıkarmak için Meclise yasa tasarısı getiriyor.

Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler;

Törenlere, fuarlara, yurtdışı ziyaretlerine tam kadro katılmayı ihmal etmedi.

Kendi yakınlarına haksızca menfaat sağlamaktan geri durmadı.

İstatistik Kurumu’nun hazırladığı değişim tablosunda bazı ürün fiyatlarına ‘0 TL’ yazılmasına ses çıkarmadı.

Hayat Pahalılığı uygulamasının 4 ayda bir olması için gerekli yasal düzenlemeyi Meclisten geçirmedi.

Çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının enflasyon karşısında erimesine müdahale etmedi.

Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlere artık halk itibar etmiyorsa;

Kurumlara, siyasete güven kalmamışsa;

Yolsuzluklar, ayrıcalıklı tutumlar, partizanlık değer yargılarının önüne geçmişse;

Sosyal ve ahlaki çöküş, liyakatsızlık yayılmışsa;

Vatandaş eğitim, sağlık ve kamusal hizmetlere yeterince erişemiyorsa;

Vatandaş temel gıdaya ulaşmaya güçlük çekiyorsa, geçim derdindeyse;

Ve vatandaşın can ve mal güvenliği kalmamışsa;

Hiç olmazsa toplumun hak ettiği huzurlu ortam için hükümetten ‘istifa etme’ sorumluluğu alın!