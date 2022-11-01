“Hükümetten bir yetkili, ‘mühürlersen, araziyi askeri bölgeye çeviririz’ dedi”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) mevcut başkanı Mehmet Harmancı, külliyeye karşı mücadele konusunda, “Bunu; vize, ruhsat veya mühür mücadelesiyle engelleyemezsiniz… Bu süreci durdurursa doğru bir muhalefet ve halk durdurur” dedi, hükümetten bir yetkilinin, kendisine “mühürlersen, araziyi askeri bölgeye çeviririz” dediğini aktardı.

“Külliyeyi bir vize, ruhsat, mühür mücadelesiyle engelleyemezsiniz”

Kıbrıs Postası TV’de Ulaş Barış’ın sunduğu programa konuk olan LTB Başkanı Harmancı, külliye projesinin, “Bize dayatılan yeni bir Kıbrıs politikasının en temel unsuru” olduğunu söyledi, “Bunu bir vize, ruhsat, mühür mücadelesiyle engelleyemezsiniz. Bu mücadeleyi, halkı ikna edebilecek unsurlarla bezemeniz gerekiyor” dedi.

Külliyeye karşı hukuki anlamda gereğini yapacağını, bunun iç huzurunu yaşayacağını, ama sonra hükümetin başka bir adım atarak yoluna devam edeceğini söyleyen Harmancı, “Günün sonunda ben görevimi yapmış olacağım değil mi? Eğer böyle bir ‘huzurla’ hareket edeceksek, evlatlarımıza verecek hesabımız olmaz” ifadelerini kullandı.

“Harmancı’nın politik bir duruşu var ama LTB’nin yok”

Kişisel olarak politik bir duruşunun olduğunu ancak LTB’nin politik bir duruşu olmadığını, belediyenin sadece teknik olarak incelemeler yapabileceğini söyleyen Harmancı, “Konu teknikse, teknik olarak tartışırız ama konu teknik değil” dedi.

Askeri bölgeye çevirme konusu…

Program sunucusu Barış’ın, “Hükümet isterse iki dakikada araziyi askeri bölgeye çevirir ve mühürleme durur” söylemleri üzerine Harmancı, “Kim olduğunu söylemeyim ama bir hükümet yetkilisi tarafından bu bana çok rahat bir şekilde söylendi. Sen bu alanda bu şekilde hareket ettiğin anda, biz de bunu yaparız dedi” şeklinde konuştu.