Hükümetteki YDP: BU HÜKÜMETİN BU ŞEKİLDE DEVAMI HALKA EZİYETTİR

Hükümetteki Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümeti eleştirdi, “Bu hükümetin bu şekilde devamı halka eziyettir” dedi.



YDP, Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısını dün akşam YDÜ Büyük Salonu’nda yaptı.

Genel Başkan Erhan Arıklı kendilerine yönelik algı operasyonları olduğu iddiasıyla "pabuç bırakmayacağız" dedi, Genel Sekreter Enver Öztürk ise ekimde Meclis’i açamazlarsa acil seçim kararı için hükümetteki konumlarını değerlendireceklerini öne sürdü.



Öztürk, “Bu hükümetin bu şekilde devamı halka eziyettir” ifadelerini de kullandı.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, parti yetkili kurullarının yanı sıra ilçe teşkilatlarının da katıldığı toplantıda söz alan Genel Sekreter Enver Öztürk, “YDP’nin mecburen girdiği hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyeti olmadığını” ifade ederek, ekim ayında Meclis’in açılmasında sorun yaşanması halinde hükümetten çekilmeyi gündemine alacağını ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise toplantıda yaptığı konuşmada, “aylardan beri Kıb-Tek ihale mafyası ile savaştıklarını, bu mafyanın medya ve siyasette satın aldığı tetikçilerin yarattığı algı operasyonuna maruz kaldıklarını” savundu.