Hükümette “atamalar” devam: Sosyal Hizmetler’e “milli bisikletçi” müdür
Ersan Saner Azınlık Hükümeti’nde üst kademe yöneticilerinin atanması devam ediyor.
Ersan Saner Azınlık Hükümeti’nde üst kademe yöneticilerinin atanması devam ediyor.
‘Erken Seçim’ hedefi ile kurulan UBP-DP-YDP Hükümeti’nde her gün yeni müdürler atanıyor.
Üçlü kararnameyle yeni atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar görevden alındı, yerine Ali Yenen atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nü uzun yıllardır sürdüren Aydan Başkurt görevden alındı, yerine “milli bisikletçi”, öğretmen Hüseyin Akcan atandı.
Turizm Planlama Müdürü Kemal Can görevden alınarak yerine Yusuf Örs atandı.
Limanlar Dairesi Müdür Mevkiine Hasan Curcioğlu, Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne ise Mehmet Çavuşoğlu atandı.