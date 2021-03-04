“Hükümetin organizasyon eksikliği endişe yaratıyor”

TDP Milletvekili Zeki Çeler “pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında turizm” konusunda söz aldı.

“Plansızlığın son bir yıldır bize nelere mal olduğunu görüyoruz” diyen Çeler, diğer ülkelere yıllara yayılan planlar yaparken KKTC’de bir ay sonrası için bile karar olmadığını dile getirdi.

Hükümete turizm planlaması açısından sorular yönelten Çeler, hükümetin organizasyon eksikliğinin endişe yarattığını kaydetti.

Ülkenin turizminde bu kadar geriye gidilen bir süreçte 2019’u tekrar yakalamasının 3-4 yıl alacağını dile getiren Çeler, bunun bile ancak eğer eylem planı hazırlansa, sağlık açısından güvenli gelişlere imkan tanınsa, sertifikasyon sistemleri oluşturulsa ve bunlar reklam edilirse mümkün olacağını söyledi.

Zeki Çeler, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turizmin yeniden açılmasıyla ilgili organizasyon olup olmadığının açıklanmasını istediklerini belirtti.

Çeler, “Oradan gelecek aşıya ihtiyacımız yoktur” gibi bir duruşun söz konusu olamayacağını söyledi.

Tüm destinasyonların nasıl açılacağı, açıldıktan sonra nasıl turist kabul edileceği gibi kararlarda geç kalınmaması gerektiğini anlatan Çeler, aksi halde vizyon eksikliği nedeniyle turizm sektörünün potansiyelden payını alamayacağını kaydetti.

Çeler izinlerini kullanamayan mükellef askerlerle ilgili gerekli adımların atılmasını, askerlerin yasal izin haklarını kullanabilmelerinin sağlanmasını istedi.