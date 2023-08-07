Hükümetin ‘eğitim’ karnesi kırık

► Bakanlık konu hakkında İMO tarafından oluşturulan raporların sonuçlarını beklerken, sendikalar yeteri kadar zaman kaybedildiğine işaret etti, “Okulları nasıl kapattıysak, öyle açacağız” diyerek Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na soru iletti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Eğitimde yeni dönem için geri sayım başladı, ‘ağır hasarlı’ okul binalarında henüz çalışma yapılmadı.

Özellikle Türkiye’de 6 Şubat depremi sonrasında yaşadığımız onlarca kaybın ardından gündeme gelen ‘bina güvenliği’ konusu sürüncemede kaldı.

Okulların açılmasına 1.5 ay kalmasına rağmen, UBP-DP-YDP Hükümeti, kullanılamaz veya güçlendirilmesi gereken okul ve hastanelerinin yeniden hizmete kazandırılması için yapılacak çalışmaların döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için geçtiğimiz gün yasa gücünde kararname yayımladı.

Eğitim Bakanlığı, konu hakkında İMO tarafından oluşturulan raporların sonuçlarını beklerken, sendikalar yeteri kadar zaman kaybedildiğine işaret etti, “Okulları nasıl kapattıysak, öyle açacağız” diyerek Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, eksikliklerin kısa süre içinde tamamlanmasının bakanlığın elinde olduğunu belirterek, “Okulları nasıl kapattıysak, öyle açacağız gibi görünüyor. Her türlü şantiye alanı, çadır, konteyner sınıflarda eğitim verilmesi bakanlığın sorumluluğunda olacaktır” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okullarda şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi, Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun her fırsatta raporların kendilerine ulaşmadığını öne sürdüğünü aktaran Eylem, bazı okullarda raporları olmadan da çalışmaların yapılabileceğine dikkat çekti.

YENİDÜZEN’in ulaşmaya çalıştığı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilgili raporların kendilerine ulaşmadan konu hakkında bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

Neler yaşanmıştı?

6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem sonrasında ülkemizde özellikle okullardaki eski binalar büyük bir paniğe yol açmış, Milli Eğitim Bakanlığı ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) protokol imzalayarak okullarda gerekli testleri başlatmıştı. Eğitim Bakanlığı’nın Namık Kemal Lisesi ve İskele Cumhuriyet Lisesi’nde ‘Çadırda eğitime’ geçmesi, o günlerde de sağanak yağışların olması büyük tepki toplamıştı.

Binalarında ağır hasar olan okullar

Binaları ağır hasarlı olan okul listesi şöyle:

Dikmen İlkokulu

Değirmenlik İlkokulu

Akova İlkokulu

Karakol İlkokulu

Namık Kemal Lisesi

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi

Erenköy Lisesi

Güzelyurt Meslek Lisesi

Cumhuriyet Lisesi

Yasa gücünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı

Hükümetin hazırladığı Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kamu Okul ve Hastanelerinin Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılmasında Uygulanacak Yöntemler Hakkında Yasa Gücünde Kararname, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kararname, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası kapsamında oluşan komisyon tarafından depreme karşı kullanılamayacağı ve/veya güçlendirilmesinin gerekli olduğu tespit edilen kamu okul ve hastanelerinin yeniden hizmete kazandırılması maksadıyla döviz kurlarındaki dalgalanmaların yaratacağı olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

İlgili kesimler ne diyor?

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Eğitim Bakanlığı 24 saat özveri göstermeli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, eksikliklerin kısa süre içinde tamamlanmasının bakanlığın elinde olduğunu belirterek, “Okulları nasıl kapattıysak, öyle açacağız gibi görünüyor. Her türlü şantiye alanı, çadır, konteyner sınıflarda eğitim verilmesi bakanlığın sorumluluğunda olacaktır” dedi.

YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Maviş, betonarme iyileştirme, çelik çapraz veya yeniden inşa gibi politik kararların, okul sıralama öncelikleriyle Eğitim Bakanlığı uhdesinde olacağını söyledi. Tüm bu çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğine işaret eden Burak Maviş, daha fazla vakit kaybedilmesi durumunda, çalışmaların okulların açılacağı güne kadar yetiştirilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Maviş, “Kararnameye gösterilen maddi özen kadar, okullarda oluşacak eşitsizliklerin de giderilmesi için özen gösterilmesi beklentimizdir. Çadırda eğitim, Nazım beyin öğrencilere layık gördüğü bir uygulamaydı, umarız gerçeklerle yüzleşti. Betonarme iyileştirmelerin güvenli bir şekilde yapılması, öğrencilerin konteyner sınıflardan gerçek eğitim ortamlarına geçmesi için Bakanlığın 24 saat çalışması noktasında özveri bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem:

“Süreç uzayacak, çalışmaların 1 buçuk ayda bitmesi mümkün değil”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, okullarda şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi, Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun her fırsatta raporların kendilerine ulaşmadığını öne sürdüğünü aktaran Eylem, bazı okullarda raporları olmadan da çalışmaların yapılabileceğine dikkat çekti.

Raporların sonuçlarının çıkması, ardından ihale süreci ve çalışmalar derken sürecin uzayacağını belirten Eylem, tüm bu işlemlerin gerçekleşmesinin 1 buçuk ay gibi kısa bir sürede yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Eylem, sendika olarak bu konunun takipçisi olacaklarını ve tüm eylemsel haklarını kullanacaklarını ifade etti.

KTOEÖS’ten hükümete sorular

Öte yandan, KTOEÖS geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği basın toplantısında ağır hasarlı olan okul binalarının akıbetini sordu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya davet etti.

KTOEÖS, Kıbrıs’ın güneyinde 650 okulda, öğrencilerin tümünün korunması amacıyla binaların bakımı ve iyileştirilmesi veya depreme karşı korunmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara 150 milyon Euro harcandığını öne sürdü, “Kuzeyde neden tek bir adım atmadınız?” sorusunu yöneltti.