“Hükümetin 29 milletvekili ile Meclis Başkanı seçememesi büyük bir aymazlık”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, meclisin ülkenin en büyük gücü olduğuna işaret ederek, “İktidarın 29 milletvekili ile meclis başkanı seçememesi büyük bir aymazlık, büyük bir hata” dedi.

Atalay, hem kendisinin hem de Erhan Arıklı’nın gösterilen adaylara evet oyu verdiğini belirtti ve “Kendimizi savunur duruma düşmek gerçekten büyük bir acı. Biz kendimizi bu konuda ispatladık; Ulusal Birlik Partisi sorunu kendi içerisinde aramasını gerek” şeklinde konuştu.

Atalay, UBP’nin dedikoduların devam etmesine izin verdiğini söyleyerek, UBP’li yetkililerden bu konuda gerekli açıklamayı yapmalarını istedi.