Hükümet toplantıya katılmadı, 'olağanüstü' toplantı çağrısı yaptı
Muhalefetin ‘olağanüstü’ toplantı çağrısına katılmayan Hükümet, 11 yasa tasarısı ve önerisi için Meclisi ‘olağanüstü toplantıya’ çağırdı.
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis Genel Kurulu’na yönelik ‘olağanüstü’ toplantı çağrısına katılmayan UBP – DP – YDP Hükümeti, 11 yasa tasarısı ve önerisinin görüşülmesi adına Meclisi 25 Ağustos gününe ‘olağanüstü’ toplantıya çağırdı.
Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu çağrısı, 16 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.
Söz konusu yasa tasarıları şöyle:
1- Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı
2- Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı
3- Bayrak Radyo-Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı
4- Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı
5- Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı
6- Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı
7- Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi
8- Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı
9- Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş , Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi
10- Engellileri Koruma, Rehabilite ve istihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı
11 - Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi