Hükümet “müdahale araştırmasını” REDDETTİ

Meclis Genel Kurulu’nda UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin salonu terk etmesi üzerine dün yapılamayan ‘Seçime müdahaleye ilişkin araştırma komitesi açılması’ oylaması, bugün yapıldı.

Araştırma Komitesi açılması 20 KABUL oyuna karşın 25 RET oyu ile REDDEDİLDİ. Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” dün görüşülmüş, Hükümet’in nisabı düşürmesi üzerine oylaması yapılamamıştı.

Tartışmalar yaşandı, sesler yükseldi

CTP Milletvekili Armağan Candan'ın, geçmiş döneme ilişkin bir araştırma komitesinin 'müdahale bulgusunu' hatırlatması üzerine Genel Kurul'da sesler yükseldi. Hükümet mensubu partilerin milletvekilleri Candan'ın konuşmasına itiraz etti. Karşılıklı konuşmalar ve tartışmalar yaşandı.