“Hükümet kurumlar arasındaki krizi çözmeli, bu ihtilafın faturasını halk mı ödeyecek?”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada YENİDÜZEN’de bugün yer alan “Direk krizi yolu kilitledi” başlıklı haberine dikkat çekti “Çatalköy–Girne yolunda aylardır süren çalışmaların ciddi bir krize dönüştüğünü” söyledi.

Turizm bölgesi olması nedeniyle yaşanan sorunun hem yurttaşları hem de turistleri doğrudan etkilediğini belirten Özuslu, Ağustos 2025’te 236 milyon TL bedelle tamamlanan ihalenin ardından çalışmaların beklenen şekilde ilerlemediğini ifade etti.

Yolun yağışlı havalarda çamur, kurak dönemde ise toz nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Özuslu, bölgedeki esnafın iş yapamaz noktaya geldiğini söyledi. “Oradaki esnafın iş yapması imkansız hale geldi, şu anda bir krize dönüştü” diyen Özuslu, yaşanan durumun bölgedeki işletmeleri kapanma noktasına getirdiğini vurguladı.

Sorunun temelinde elektrik direklerinin yol içerisinde kalmasının yattığını belirten Özuslu, yaklaşık 20 direğin halen taşınmadığını ve bu nedenle asfaltlama çalışmalarının yapılamadığını kaydetti. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kendisine verdiği bilgiye göre KIB-TEK’in geçen yıl direklerin taşınması için 19 milyon TL’lik keşif bedeli çıkardığını ve bu bedelin ödendiğini aktaran Özuslu, şimdi ise yer altından geçen yüksek gerilim hattının taşınması için 40 milyon TL + KDV talep edildiğini söyledi.

Konuya ilişkin sürecin KIB-TEK ile Karayolları Dairesi arasında kilitlendiğini belirten Özuslu, ihaleyi alan firmanın değiştiğini ve şu anda sadece stabilize altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Koalisyon hükümetine çağrıda bulunan Özuslu, “Koalisyon hükümetinin bir dairesi ve bir kurumu arasındaki bu ihtilafın faturasını o bölgede yaşayan binlerce insan ve o yolu kullanan on binlerce insan çekmek zorunda mıdır?” diye sordu. Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un “Kurumlar anlaşamıyor ama çileyi halk çekiyor” sözlerini hatırlatan Özuslu, hükümetin iki kurum arasındaki sorunu çözmesi gerektiğini vurguladı.

Özuslu ayrıca yol projesinde teknik sorunlar da bulunduğunu belirterek, yolun bazı bölümlerde iki şerit başlayıp tek şeride düştüğünü, ardından yeniden iki şeride çıktığını ifade etti.

“Çile çekiyoruz”