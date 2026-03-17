“Çile çekiyoruz”

Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyinin en sık kullanılan güzergâhlarından biri olan Çatalköy–Girne yolu, 2025 yılının Ağustos ayında başlayan çalışmalara rağmen aylardır tamamlanamadı. Asfalt dökülemeyen ve uzun süredir inşaat halindeki güzergâhta akan trafik, hem yurttaşları hem de bölgedeki işletmeleri zor durumda bırakıyor. Çalışmaların gecikmesinin en büyük nedeni ise yol güzergâhında kalan elektrik direklerinin çekilmemesi olarak gösteriliyor.

Yolun tamamlanamaması ve direklerin bir türlü çekilememesinin ana sebebi ise hükümetin atadığı isimlerle yönetilen Karayolları Dairesi ile KIB-TEK arasında yaşanan anlaşmazlık… Elektrik direkleri yolun içinde kaldığı için asfaltlama çalışmalarına başlanamazken, altyapı çalışmaları da yağışlar nedeniyle defalarca zarar görüyor.

YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulunan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, “Kurumlar anlaşamıyor, çileyi halk çekiyor” diyerek süreci eleştirdi. Belediyenin yol genişletme çalışmalarına destek verdiğini belirten Kırok, duvarların geri çekilmesi ve yeni duvarların yapılması gibi çalışmaları üstlendiklerini söyledi ancak elektrik direklerinin çekilmemesi nedeniyle asfalt çalışmalarının başlayamadığını vurguladı.

Kırok ayrıca projenin planlamasına da dikkat çekerek yolun bazı bölümlerde çift şeritten tek şeride düşeceğini ve bunun trafik açısından yeni sorunlar yaratabileceğini belirtti. Yolun ikinci etabının da bir an önce başlatılması gerektiğini vurgulayan Kırok, iki kurum arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yine YENİDÜZEN’e konuşan yol projesinin ustabaşı Ferhat Pek ise gecikmenin temel nedeninin elektrik direkleri olduğunu söyledi. Pek, “20’ye yakın direk hâlâ yolun içinde” diyerek direkler çekilmeden asfalt dökülmesinin trafik güvenliğini riske atacağını vurguladı ve çözüm için hükümetin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan aylardır süren çalışmalar bölgedeki esnafı da zor durumda bıraktı. Sorunlarını YENİDÜZEN’e anlatan; toz, gürültü ve ulaşım sorunları nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını vurgu yapan işletme sahipleri, bazı işletmelerin kepenk kapatma noktasına geldiğini ifade ederek yetkililerden yolun bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Direkler çekilmedi, asfalt atılamadı

Memleketin en işlek güzergâhlarından biri olan Çatalköy–Girne yolu, aylardır tamamlanmayı bekliyor. 2025 yılının Ağustos ayında başlayan çalışmaların hâlâ sonuçlanmaması hem yurttaşları hem de bölgedeki işletmeleri zor durumda bırakıyor.

Karayolları Dairesi’nin sorumluluğunda bulunan ve yüklenici firma tarafından yürütülen yol çalışmaları kapsamında trafik uzun süredir asfaltlanmamış ve inşaat halindeki güzergâhta akıyor. Çalışmaların ilerlememesindeki en büyük nedeni ise UBP-DP-YDP Hükümeti’nin atamalarıyla yönetilen Karayolları Dairesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında yaşanan anlaşmazlık…

Yol güzergâhının içerisinde kalan elektrik direklerinin çekilmemesi nedeniyle asfaltlama işlemlerine başlanamazken, bu durum yapılan altyapı çalışmalarının da tekrar tekrar zarar görmesine neden oluyor.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok:

“Kurumlar anlaşamıyor, çileyi halk çekiyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yol projesinin geçmişine değinerek belediyenin sürece verdiği desteği anlattı.

Kırok, “Çatalköy-Girne yolunun projesi 2011 yılında yapıldı. Aradan geçen 14 yılın ardından ancak geçen sene çalışmalara başlanabildi. Biz göreve gelir gelmez bu yolun bir an önce yapılması gerektiği konusunda ısrarcı olduk ve belediye olarak destek vereceğimizi söyledik” dedi.

Belediyenin, yol genişletme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yıkılması gereken duvarların geri çekilmesini üstlendiğini belirten Kırok, yurttaşların mağdur olmaması için yeni duvarların da belediye tarafından yapıldığını söyledi.

“Amacımız koridoru açmak ve çalışmaları başlatmaktı” diyen Kırok, belediyenin kendi sorumluluğu olmamasına rağmen sürece destek verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Biz üstümüze düşeni yerine getirdik. Sorunlu olan duvarların geri çekilişlerini yaptık. Hala daha yeni duvar yıkımı işlemi olduğunda belediye olarak kendi öz kaynaklarımızla yurttaşlarımıza yeni duvarlar yapıyoruz. Fakat işlerin ağır ilerlemesindeki en büyük etken, yolun içerisinde kalan elektrik direkleridir. Bu yüzden asfalt çalışmalarına başlanamıyor.”

Kırok, altyapı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen asfalt dökülmediği için yağışların çalışmaları olumsuz etkilediğini belirterek, “Altyapı çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen yağan yağmurlar sonucu toprak akıyor ve aynı işlemler defalarca kez yapılıyor. Karayolları Dairesi için de boşu boşuna masraf çıkıyor” dedi.

Yolun ihalesinin yaklaşık 7–8 ay önce gerçekleştirildiğini ve 236 milyon TL’ye mal edildiğini ifade eden Kırok, ihaleyi alan şirketin daha sonra işi Arapalıklı Group Companies’e devrettiğini belirtti.

Kırok, yol projesinin planlamasına ilişkin de eleştirilerde bulundu. “Bu yol bittiğinde çift şerit olarak çok iyi bir hizmet vermesi mümkün değil. Çünkü yanlış yerde başladı” diyen Kırok, projenin Final Üniversitesi’nden Çatalköy’e doğru başlaması ve ardından Girne yönündeki yolla birleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Aksi halde yolun bazı bölümlerde çift şeritten tek şeride düşeceğini belirten Kırok, bu durumun trafik açısından sorun yaratacağını söyledi.

Kırok, “Çatalköy’den Final Üniversitesi’ne kadar olan ikinci etabın da bir an önce başlaması gerekiyor. Eğer başlamazsa Acapulco Otel veya Dağyolu tarafından Girne’ye gidecek bir yurttaş, önce 1,5-2 kilometre çift şerit yolda gidecek, ardından tek şeride düşecek, sonra yeniden çift şeride çıkacak. Bu şekilde kalması doğru olmaz” dedi.

Belediye olarak sürece destek vermeye hazır olduklarını belirten Kırok, iki etabın birlikte tamamlanması gerektiğini söyledi.Yolun tamamlanamamasındaki en büyük sıkıntının Karayolları Dairesi ile KIB-TEK arasındaki anlaşmazlık olduğunu yineleyen Kırok, her iki kurumun da kendisini haklı gördüğünü ifade etti.

“Her iki kurum da kendilerine göre haklı olduğunu söylüyor. Çileyi çeken ise yurttaşlarımız oluyor” diyen Kırok, yurttaşların yolu belediyenin yaptığını düşünerek sorularını belediyeye yönelttiğini kaydetti.

Kırok, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yolun yapımının sorumluluğu Karayolları Dairesi’ndedir. Biz duvarların çekilmesi ve yolun genişlemesi üzerine çalışmalar yürüttük. Yurttaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması için Karayolları Dairesi ve KIB-TEK kendi aralarındaki problemleri çözmeli.”

Yol projesinin ustabaşı Ferhat Pek:

“20’ye yakın direk hâlâ yolun içinde”

Arpalıklı Group Companies ve yol projesinin ustabaşı Ferhat Pek de çalışmaların gecikmesinin temel nedeninin elektrik direkleri olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulunan Pek, “Çalışmaların bitmemesindeki en büyük neden, yol içerisine denk gelen elektrik direklerinin yolun dışına alınamaması. KIB-TEK, sadece 6 direk için bu işlemi uygulamadı. 20 civarı direk hala yolun içinde. Asfalt dökmek için onları bekliyoruz” dedi.

Direkler çekilmeden asfalt dökülmesinin trafik güvenliğini riske atacağını vurgulayan Pek, “Eğer bu direkler geri çekilmezse ve biz de asfaltı dökersek trafik güvenliğini riske atmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Karayolları Dairesi ile KIB-TEK arasında konuyla ilgili yazışmalar yapıldığını da belirten Pek, altyapıya ilişkin bazı taleplerin yerine getirilmesine rağmen sürecin ilerlemediğini söyledi.

“Direklerin çekilebilmesi için altyapıyla ilgili bazı talepleri olmuştu. Onları da yaptık. Fakat hala bekliyoruz. Herkes sorumluluğunu birbirine atıyor. Mağdur olan halk, ezilen de müteahhit” diyen Pek, belediyenin sürece destek verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Pek, sorunun çözülmesi için hükümetin devreye girmesi gerektiğini belirterek “Başbakan Ünal Üstel’in konuya el atması gerekiyor” dedi.

Hava koşullarının da çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten Pek, yağışlar nedeniyle yapılan işlerin büyük bölümünün zarar gördüğünü ifade etti.Pek, “Planlamalarımıza göre Mayıs’ın sonuna kadar bu yol bitecek. Fakat direkler çekilirse eğer daha erken de bitirebiliriz” dedi.

Esnaf kepenk indirme noktasında

Öte yandan çalışmaların uzaması, yol kenarında faaliyet gösteren esnaf ve işletmeleri de olumsuz etkiledi. Aylardır toz ve şantiye ortamında faaliyet göstermek zorunda kalan işletmeler ciddi müşteri kaybı yaşarken, bazı işletmelerin ise kepenk kapatma noktasına geldi. YENİDÜZEN’e konuşan işletme sahipleri, yolun bir an önce tamamlanması için ortak talepte bulundu. Açıklamalar ise şu şekilde:

Bedeoğlu Eczane’nin sahibi Eczacı Evren Bedeoğlu:

“Bölgemize bu yol yakışmıyor”

“Bütün halkımız ve bölge esnafı bu yolun tamamlanmamasından dolayı büyük mağduriyet yaşıyor. Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Çok uğraşıyor. Bu yol çalışmalarının belediye tarafından yapılması önerilmişti. Fakat Karayolları Dairesi kabul etmemişti. Bu yolun mevcut hali acı ve üzüntü veriyor. Turizm de olumsuz etkileniyor. Dağları, denizi ve otelleriyle büyük öneme sahip bölgemize bu yol yakışmıyor. Çalışmaların hala bitmemesi de bence kurumlar arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanıyor. KIB-TEK ile Karayolları Dairesi, onlarla da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı anlaşamıyor. UBP-DP-YDP Hühümeti’nin engel çıkarttığı yönünde duyumlar da aldık. Bunlar hoş şeyler değil. Devlet demek hizmet demektir. Bu yolun en kısa zamanda bitirilmesi gerekiyor.”

Meryem's Hotel’in İşletmecisi Uğur Kıroğlu:

“Ciddi bir huzursuzluk yaşıyoruz”

“Bu yol çalışmaları geçen yılın Ağustos ayından beri devam ediyor. Özellikle asfalt sökme aşamasında etraf toz duman oldu. Toz kakmasın diye yaz dönemi tankerle su döktüler. Fakat bu da çözüm olmadı. Bizim faaliyetlerimizi en yoğun yaptığımız dönem, Eylül ve Ekim ayları. İnsanlar tozdan dolayı düğün ve nişanlarını burada yapmak istemiyor. Ciddi derece müşteri kaybı yaşadık. Burası 10 odalı bir otel. Gelir kaynağımız da büyük oranda etkinlikle sağlanıyor. Geçen yıl bu çalışmalardan dolayı Ağustos ortasından Eylül sonuna kadar etkinlik bile alamadık. Yoldan sürekli bir biçimde ses ve gürültü geliyor. Bir yandan da toz kalkıyor. Ciddi bir huzursuzluk yaşıyoruz. Bu yolun en kısa zamanda tamamlanmasını talep ediyoruz. Şirkete sorduğumuzda asfaltlamaya hazır olduklarını fakat direk çekimi için KIB-TEK’i beklediklerini söylediler. Eğer sorumluluk KIB-TEK’teyse üzerlerine düşeni bir an önce yapsınlar. Toz kalkmasın diye dökülen tanker sulara da yazık. Makinelerden dolayı çevre ve gürültü kirliliği de oluyor. Bunlar hem doğaya hem de memlekete zarar. Sorumlular devreye girsin ve artık çalışmalar tamamlansın.”

Güden Bahçe & Yapı Market’in sahibi Hüseyin Güden:

“Yağmurlu havalarda burası yol mu yoksa dere mi belli değil”

“Yol çalışmalarından dolayı raflardaki ürünlerimiz sürekli şekilde tozlanıyor. Müşterilerimiz de raftaki tozlu ürünleri almak istemiyor. Sürekli haklı olarak şikayet alıyoruz. Sorunumuzun en eken şekilde çözülmesini istiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yol asfaltlamaya hazır. Direklerin çekilmesi bekleniyor. Devlet de artık elini taşın altına koymalı, bu süreç hızlanmalı. Farklı farklı bölgelerden müşterilerimiz bizi arayıp yoldan dolayı gelemediklerini söylüyor. Özellikle yağmur yağdığı zaman toprak akıyor ve geriye çivi gibi çakıllar kalıyor. İnsanların arabaları zarar görüyor. O yüzden bazı noktalara dağıtım yaparak süreci yönetmeye çalışıyoruz. Herkes çok mağdur durumda. Özellikle yağmurlu havalarda burası yol mu yoksa dere mi belli değil. Umarım en erken zamanda yolu bitirirler. Hükümet yetkilileri mağduriyetimizle ilgili bize bu süreçte konuşmadı. Belediye ekipleri sağ olsun ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz fakat hükümet ortada yok.”

H. Gül Market Müdürü Yüksel Kara:

“Çok ciddi oranda müşteri kaybı yaşadık”

“Bu yol çalışmalarından dolayı maalesef çok ciddi oranda müşteri kaybı yaşadık. Müşterilerimizin araçlarını park edebileceği park alanımız dahi kalmadı. Özellikle yağmurlu havalarda etraf çamur oluyor. Marketin önündeki çukur alanda su birikiyor. Balık tutacak noktaya gelmiştik. Öyle olunca gelen müşteriler araçlarını da pak edemiyor. Sürekli şekilde toz var. Sildiğimiz yeri 5 dakika sonra bir daha silmek zorunda kalıyoruz. Ben işe Girne’den gelip gidiyorum. Yoldan dolayı aracın altından avuçla çamur çıktı. Çalışmaların bir an önce bitmesini talep ediyoruz. Sorunumuza çözüm için kimse de bizle görüşmedi. Hala bekliyoruz.”