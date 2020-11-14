Hükümet kurulamadı

UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gün içinde önce YDP’ye ardından da DP’ye ziyaretlerde bulunan Saner, “Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili olarak, tüm partilerimize eşit mesafede temaslarımı sürdürmekteyim. Bu bağlamda ben ve partimizden bir heyet, bugün Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile ayrı ayrı görüştük. Arından üçlü bir toplantıda ben, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu bir araya geldik. Bu görüşmeler sonucunda ülkenin ivedi sorunlarını çözmek ve ülkeyi makul bir süre sonra erken seçime götürmek üzere bir üçlü koalisyon hükümetin kurulmasının mümkün olduğu noktasına gelmiş bulunuyoruz. Ancak gerek bizim gerekse diğer iki partinin kendi içinde değerlendirmesi gereken hususlar, hassasiyetler söz konusudur. Dolayısı ile henüz bir üçlü koalisyon hükümetinin kurulduğunu söylemek henüz mümkün değildir” dedi.

Saner, çalışmalara Pazartesi günü kaldıkları yerden devam edeceklerini de söyledi.

Böylece KKTC 37. yıl dönümüne hükümetsiz girecek.