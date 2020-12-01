Hükümet için 3 saat görüşme

'Dörtlü Hükümet' için Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi'nde partiler 3 saatlik bir görüşme yaptı, bu görüşmelerin sonucu yine parti yönetimleri tarafından değerlendirilecek.

Saat 14.00'te başlayan görüşme, 17.15'e kadar devam etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Başkan Vekili Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun katıldığı görüşmede hem ilkeler hem de bakanlıklarla ilgili konuların masaya yatırıldığı öğrenildi.