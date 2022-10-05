Hükümet görevden alma ve yeni atamalarda hız kesmiyor

UBP-DP ve YDP hükümeti görevden alma ve atamalara tam gaz devam ediyor.

Resmi Gazetede yayınlanan kararlara göre sırasıyla,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın görevden alındı yerine Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Baturay görevden alındı yerine Gözde Muhtaroğlu atandı.

Cumhuriyet Meclisi Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada görevden alındı yerine Narin Yalıner Ataöz atandı.

Öte yandan paylaşımlarından dolayı gündem olan ve tepki çeken Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, özel kalem müdürü Mustafa Çaluda görevden alındı.

Yine Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Basın, Dış İlişkiler ve Protokol müdürü Yasa Yeşilada da görevden alındı.