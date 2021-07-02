Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Hükümet artık gerçekten tuhaflığın dibine vurmuş durumda” dedi.

Erhürman “Sn. Arıklı, ‘başbakan yardımcısı’ sıfatıyla açıkça ‘bu hükumet işlemiyor’ diye açıklama yapıyor, ‘hükumet’in başbakanı sanki hiçbir şey yokmuş gibi geleceğe dair projelerini anlatmaya devam ediyor! ‘Gerçek’ten kopma hali” ifadelerini kullandı.