"Hukukun çiğnenmesine asla sessiz kalmayacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Asım Akansoy, Gazeteci Şener Levent'in hapse atılması için Türkiye'ye iadesinin istenmesini yorumladı, hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Akansoy, "Hiçbir gerekçe, bu hukuksuzluğu mazur gösteremez" diyerek, "Adaletin siyasi hesaplara alet edilmesine izin vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

İşte açıklama:

"Şener Levent’in, kendi hukuk sistemimizde beraat etmiş olduğu davalara rağmen Türkiye’de yeniden yargılanması ve hakkında tutuklama ile iade talebinde bulunulması, hukukun en temel ilkelerine açıkça aykırı olup, tam anlamıyla bir hukuk garabetidir.

Hiçbir gerekçe, bu hukuksuzluğu mazur gösteremez. Toplumu gerilime sürükleyen, kendi kurumsal gücünü yok sayan, düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu ve benzeri uygulamalara karşı, özellikle 'egemen devlet' iddiasını yüksek sesle dile getirenlerin, yurttaşlarının temel haklarına sahip çıkma sorumluluğu bulunmaktadır. Kendi vatandaşını iade etmeyi aklından bile geçirmek, kendini inkar etmek demektir.

Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve insan haklarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, adaletin siyasi hesaplara alet edilmesine izin vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu çerçevede dayanışmamı bildirir, hukukun çiğnenmesine asla sessiz kalmamamız gerektiğini belirtmek isterim."