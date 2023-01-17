Hücredeki tutukluya uyuşturucu vermek isterken yakalandılar

Polis hücresinde bulunan tutukluya uyuşturucu madde vermeye çalışırken yakalanan zanlılar M.D., S.T. ve F.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ozan Özder, zanlı M.D.’nin Merkezi Cezaevi’nden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirilip, mahkeme hücrelerine yerleştirilen İsmet Yapıcı’ya verilmek üzere görevli polise içinde meyve suyu olan bir poşet verdiğini anlattı.

Polis, meyve suyu kutusunun içinde 99 adet hapın bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlı M.D.’nin söz konusu poşeti aranan bir şahıstan aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, söz konusu hapları zanlılara zanlı S.H.’nin 100 adet olaran verdiğinin tespit edildiğini, zanlının ise konu hapları zanlı F.T.’den aldığının belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlı S.H. ve F.T.’nin gönüllü ifade verdiğini ve zanlı F.T.’nin İngiltere’den 250 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ithal ettiğini ve hapları içtiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı F.T.’nin Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve ele geçirilen hapların hastaneden tedavisi için aldığı haplar olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirteren, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.