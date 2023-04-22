Hristodulidis Paris ve Berlin'e gidecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına, AB’nin etkin bir şekilde müdahil olması için sarf ettiği çabalar çerçevesinde, Paris ve Berlin’e gitmeyi planladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in bu iki önemli başkenti Mayıs ayının ilk yarısında, Türkiye’deki seçimlerden önce ziyaret etmeyi planladığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Hristodulidis’in Paris ziyaretinin, Mayıs ayının ilk on günü içerisinde gerçekleştirileceğini, bunun büyük bir ihtimalle Kral Charles’ın taç giyme töreni tarihine yakın olacağını belirtti.

Paris ziyareti tarihinin ise Fransa’daki iç karışıklık nedeniyle henüz belirlenemediğini belirten gazete Berlin ziyaretine ilişkin tarihin de henüz kesinleşmediğini ancak Mayıs ayının ilk on beş günü içerisinde yapılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete Hristodulidis’in, 9-10 Mayıs tarihlerinde İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştireceğini de anımsattı.

Habere göre Rum Haber Ajansı’nın hangi ülkelerin ziyaret edileceği sorusu üzerine Hristodulidis, yakında yapılacak olan açıklamalara atıfta bulunurken ziyaretlerin Kıbrıs sorununa ilgi gösteren ve çıkmazın aşılması çabalarında rol oynaması mümkün olan ülkelere yapılacağını ifade etti.