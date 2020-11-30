HP’den Seçim Hükümeti’ne yeşil ışık
Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, ‘Seçim Hükümeti’ne yeşil ışık yaktı.
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Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, ‘Seçim Hükümeti’ne yeşil ışık yaktı.
Tufan Erhürman’ın başbakanlığında ortak ilkeler doğrultusunda bir seçim hükümeti için HP Parti Meclisi’nden Genel Başkan Vekili Yenal Senin’e yetki verildi.
Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısı arasında basına bilgi veren Yenal Senin, “Seçim Hükümeti” amacıyla görüşmelere devam edeceklerini, “CTP-HP-DP-TDP Koalisyonu” için erken sonuç almak istediklerini söyledi.
Söz konusu hükümet modeline YDP de dıştan destek vereceğini söylemişti.
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