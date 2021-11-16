HP ve TDP'den 'karma oy'un kaldırılmasına destek yok

Seçim ve Halkoylaması Yasasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılmasına veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite bugün toplandı.

Toplantıda, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi, karma oy sisteminin kaldırılmasına ilişkin öneriye bu aşamada destek veremeyeceklerini gerekçeleriyle birlikte ifade ettiler.

Komite’nin görev yönergesi oy birliği ile karar alınmasını gerektirdiğinden, karma oy siteminin kaldırılması yönündeki önerinin kabul edilmesi mümkün olmadı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, benimsedikleri yaklaşımın karma oyun kaldırılması yönünde olduğunu ancak komitenin kuruluşu aşamasında "oybirliği" ilkesinin benimsendiğini, bunun sağlanamaması halinde, mevcut düzenlemeden kaynaklanan geçersiz oy ihtimalinin bertaraf edilmesine yönelik iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Komite, karma oy sisteminin kaldırılmasına yerine değiştirilmesi yönündeki öneriler de ele alındı. Ulusal Birlik Partisi, parti olarak taleplerinin karma oy kullanımının değiştirilmesi değil kaldırılması olduğunu ifade ederek, bu yöndeki önerileri parti yetkili kurulularında değerlendireceklerini ifade etti.