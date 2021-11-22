HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu: “Boşa geçirilmiş bir sene var”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Hükümetin hiçbir gailesi yok” dedi, “Boşa geçirilmiş bir sene var” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, “Bu anlayışla hükümet ülkeyi nasıl yönetecek?” diye sordu.

Ortada ne vizyon ne de çalışma isteği olduğunu söyleyerek Manavoğlu, “Sokakta zaman harcamadan başka bir şey düşünmüyorlar. Esas gaile, kişisel makam derdi, ortak çıkarlar…” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, Türkiye ve güneydeki bütçeye ilişkin örnekler verdi.

İstikrarlı ve çalışan bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurgulayan Manavoğlu, “Şu an gelinen nokta dibe vurduğumuz bir noktadır. Rasyonel bağlamda, sağlam temeller üzerinde toplumsal seferberlikle buradan çıkabiliriz” dedi.

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