Hollanda ve İsveç Büyükelçilikleri’nden İnsan Hakları temalı sanat yarışması

Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs'taki büyükelçilikleri, 7 Aralık'ta Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü anmak üzere güçlerini birleştirerek hayal gücünü, yaratıcılığını ve özellikle de Kıbrıslı gençlerin insan hakları konusundaki farkındalığını teşvik etmek amacıyla bir sanat yarışması düzenleyecek.

BM Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul ettiği gün olan Uluslararası İnsan Hakları Günü’nü anmak ve Irk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapılmaksızın herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine evrensel saygının ve bunlara riayetin vurgulandığını insanlarla bir kez daha paylaşmak için düzenlenecek yarışmaya 2 Ekim - 20 Kasım 2023 tarihleri olarak başvurulabilecek. Kıbrıs'ın tüm topluluklarından insanları, İnsan Hakları temasından ilham alan sanat eserlerini paylaşmaya davet eden yarışma 12-18 ve 18+ yaş kategorilerinde yapılacak.

Yarışma ve eser başvuru koşulları

-Eser, temadan ilham alan bir resim, çizim, kolaj veya fotoğraf olmalıdır.

-Katılımcılardan çalışmalarını açıklamak için 80 kelimeyi geçmeyecek kısa bir yazı yazmaları istenir.

-Başvuru formu İngilizce, Yunanca veya Türkçe olarak doldurulabilir ve başvuru aşağıdaki bağlantıya tıklanarak yapılır: Google formu.

-Şartlar ve koşullar ile ilgili genel bilgiler Facebook'taki başvuru formunda ve etkinlik sayfasında bulunabilir.

-Hollanda ve İsveç Büyükelçiliklerinin temsilcilerinin yanı sıra alanında profesyonellerden oluşan bir jüri, her yaş kategorisinde üç kazananı seçecek.

-Seçim kriterleri yaratıcılık, özgünlük ve teknik beceri olacaktır.

-Yarışmaya katılan eserlerin geniş bir seçkisi, 7 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa'da düzenlenecek ödül töreninde bir sergiyle sergilenecek ve kazananlar açıklanacak.

Daha fazla bilgi için Hollanda Büyükelçiliği: 22873666 ve İsveç Büyükelçiliği: 22458088 nolu telefonundan aranabilir, Facebook: https://www.facebook.com/NLEmbassyCyprus/

https://www.facebook.com/SwedeninCyprus , Instagram'da: @SwedeninCyprus takip edilebilir.