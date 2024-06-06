Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresi 3 ay uzatıldı.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları sürdürmek üzere Kıbrıs'taki misyonuna 3 ay daha devam edecek.

Holguin, dün akşam New York'taki BM Genel Merkezi'nde Guterres ve Yunanistan Dışişleri Bakanı George Yerapetridis ile de görüştü.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, diplomatik kaynakların BM Genel Sekreteri'nin Holguin'e "mutlak güven duyduğunu" ve Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar'ın görev süresinin uzatılmasına karşı çıkmasına rağmen Holguin'i ilerleme sağlamak için azami çabayı gösterecek deneyimli bir diplomat olarak gördüğünü söylediğini aktardı.

Holguin'in Haziran ayı sonuna kadar raporu BM Genel Sekreteri Guterres'e sunması bekleniyor.