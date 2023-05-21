Hırvatistan'da ormanlık alanda kaybolan küçük uçağın enkazına ulaşıldı

Hırvatistan'ın doğusundaki Kapela Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda kaybolan tek motorlu Cirrus SR-20 tipi küçük uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Hırvatistan Arama Kurtarma Ofisinden yapılan açıklamada, öğlen saatlerinde Slovenya'nın Maribor kentinden Hırvatistan'ın Pula kentine giden uçağın ormanlık alanda kaybolduğu bilgisinin alındığı, tek motorlu küçük uçağın enkazına ulaşıldığı ifade edildi.

Enkaz arama çalışmalarına en az 120 kişinin katıldığı bildirilen açıklamada, uçağın parçalarının bulunduğu ancak mürettebat ve yolculara ilişkin bir bilgiye henüz ulaşılmadığı kaydedildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.