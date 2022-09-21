Hırsızlıkla suçlanan zanlının “turist” olduğu tespit edildi

Kıbrıs’ın kuzeyine turist olarak gelen ve “Ev Açma” ile “Hırsızlık” suçlarından tutuklanan zanlı B.D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, ülkede ‘turist’ sıfatıyla bulunan zanlının, 21 Eylül gününün ilk saatlerinde, Gönyeli – Yenikent bölgesindeki bir evin pencere camlarını açıp içeri girdiğini ve fark edilmesi üzerine aynı yerden çıktığını anlattı.

Polis, zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, “Araç içerisinden sirkat” soruşturmasıyla da bağlantısı olabileceğine yönelik ayrı bir soruşturmanın daha başlatıldığını ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan iki soruşturmaya ilişkin kamera görüntülerinin incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini ve ikametgah sahipleri ile olay mahallinde zanlıyı koşarak kaçarken gören tanıklara ulaşılarak ifade temin edilmesi gerektiğini anlattı.

Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikatımızı olumsuz yönde etki edeceğinden ötürü 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Gönyeli’de ev açma, 1 tutuklu