Gönyeli’de ev açma, 1 tutuklu

Gönyeli’de bugün saat 00.30 sıralarında, iki ayrı ikametgaha bir cürüm işlemek maksadıyla giriş yapan B.D.(E-23), ev sahiplerinin kendisini fark etmesi üzerine kaçmasının ardından, polis tarafından tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Girne’de hırsızlık

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete dün saat 18.30 sıralarında müşteri olarak giren A.T.Ş.(E-21) hırsızlıktan dolayı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, şahsın, toplam 3200 TL değerindeki 9 şişe alkollü içkiyi çantasına koyarak çaldığı tespit edildi.

Alkollü içkiler emare olarak alındı, Soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da hırsızlık olayı için yapılan ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı

Mağusa’da Salamis yolu üzerinde faaliyet gösteren bir markette satışa sunulan 350 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkinin, geçen perşembe çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.W.N (E-21) ve A.M.'nın (E-22) tutuklandığı belirtildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Başka daireden, elektrik akımı çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı

Girne’de Şht. Sait Terzioğlu Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde sakin F.Y.(E-57), evinin elektriğinin kesik olması nedeniyle, aynı apartmanın başka dairesine ait elektrik sigortasından kablo ile elektrik akımı çaldığı tespit edildi.

Söz konusu kişiyi tutuklayan polis, olayın 6-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiğini belirtti.