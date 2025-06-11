Hırsızlık, izinsiz ikamet ve sarhoşluk: Dört kişi tutuklandı

Polis, meydana gelen çeşitli olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında dört kişiyi tutukladı, bir kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Demirhan’da hırsızlık

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Demirhan’da 5 Haziran Perşembe günü bir süpermarketten erkek parfümü çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen B.D. (E-22) hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzinsiz ikamet

Öte yandan, Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, Kıbrıs'ın kuzeyinde yasal statüsü bulunmayan ve izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa ve Girne’de rahatsızlık

Aynı gün saat 22.30 sıralarında Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen iki ayrı olayda ise, çevreye rahatsızlık veren alkollü İ.M.K.G. (E-43) ve R.Ç. (K-25) suçüstü tutuklandı.

Her üç olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.