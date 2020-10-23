Hintkeneviri ve Kokain ithali: 2 kişi tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyinde almış oldukları uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a girmeye çalışırken yakalan zanlılar S.D.G., ve V.N., PCR sonuçları beklendiğinden tutukluluk duruşması gıyaplarında yapıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, zanlıların ‘uyuşturucu madde hintkeneviri’ ve ‘kokain ithal’ ve ‘tasarrufu’ ve ‘Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme’ suçlarıyla Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını belirtti.

Kurtbir, 22 Ekim tarihinde saat 21.30, Lefkoşa'da, Narkotik ekibinin pusu görevi yaptığı esnada, Kıbrıs’ın güneyinden gelip askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlıların görüldüğünü V.N.’nin elindeki çantayı askeri bölgeye attığını anlattı.

Polis, zanlı S.D.G.’nin üzerinde yapılan aramada 1 gram kokain, şeffaf naylona sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, çanta içinde 130 gram hintkeneviri ile 30 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını söyleyerek, zanlı 2’nin gönüllü ifade verip, 21 Ekim tarihinde Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, güneye geçtiklerini, bir şahıstan 2 bin Euro karşılığında 135 gram hintkeneviri, 2 bin 250 Euro karşılığında 21 gram kokain satın aldıklarını belirttiğini söyledi.

Polis, V.N.’nin ifadesinde ayrıca zanlı S.D.G.’den tercümanlık için 400 Euro karşılığında anlaştıklarını belirtti. Polis, aranan bir kişi, soruşturulacak şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.