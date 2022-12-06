Hintkeneviri tasarrufundan 2 tutuklu

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu madde ile tespit edilen zanlılar N.A. ve T.T.M.M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Kaan Kurtbir, 5 Aralık tarihinde Lefkoşa’da 26 yaşındaki N.A.’nın kullanımındaki aracın şüpheli şekilde tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi.

Polis, akabinde adı edilenin üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının Gönyeli’deki adresinde mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının evinde tespit edilen 30 yaşındaki T.T.M.M. isimli zanlının aracı içerisinde yapılan kontrolde ise tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının konu maddeyi bir diğer zanlıdan bin TL karşılığında aldığının belirlendiğini anlattı.

zanlıların aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.