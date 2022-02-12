Hikmet Çınaroğlu’nun üzen vedası

Doğan Türk Birliği ve Baf’ın unutulmaz kalecisi, teknik direktör Hikmet Çınaroğlu hayatını kaybetti.

Spor dünyasının “Hikmet Arap” olarak da tanıdığı usta futbolcu, Güzelyurt (Omorfo)’nun sevilen isimlerinden de biriydi.

Doğan Türk Birliği ve Baf Ülkü Yurdu’ndaki futbolculuk günleri sonrasında pek çok kulübümüzde de antrenörlük yaptı.