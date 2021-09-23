Hesap Uzmanları’ndan ‘kapsam dışı bırakıldık’ tepkisi

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Yönetim Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile ‘kapsam dışı’ bırakıldıklarını ifade etti, meslek grubu olarak eyleme gideceklerini duyurdu.

Hesap Uzmanları, hem meslek itibarlarını, hem de ekonomik çarkların içerisinde unutulmuş görevlerinin önemini hatırlatmak için her türlü tepkiyi koyacaklarını belirtti.

Açıklama şöyle:

“BUGÜN İTİBARİ İLE HER TÜRLÜ EYLEME BAŞLAYACAĞIMIZI KAMUOYUNA BİLDİRİRİZ.”

22 Eylül tarihinde yayınlanan 213 sayılı Resmi Gazetede, Eylül 2021-Şubat 2022 dönemi Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile ilgili Birlik Yönetim Kurulumuz açıklama yapmayı zaruri görmüştür.

Kamuoyumuzun bilmesini isteriz ki; ekonominin bel kemiği olan mesleğimiz, pandemi döneminde ve halen, en üst düzeyde özveri ve riskleri alarak ara vermeden çalışıp ekonomi çarklarının dönmesinin temel ivme taşı olmuştur. Bu görevi yaparken yüklenilen tüm sorumlulukları, anlık ve görüş alınmadan uygulanmaya konan kararları her koşulda yerine getirdik.

Bu kararname yayınlanmadan önce yapmış olduğumuz görüşmeler ve uyarılara rağmen ve bize ilgililerin her fırsatta sizler ekonomik çarkların dönmesinde çok önemli bir rolünüz vardır demelerine rağmen karar aşamasında bu gerçekler göz önünde bulundurulmadan gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekse Maliye Bakanlığı, aldığı kararlarla yine mesleğimizi son açıklanan kararname ile kapsam dışı bırakmıştır.

Mesleğimizi icra ederken ekonomik çarkların çalışmasını ve tarafları dengede tutmak, tarafların menfaatlerini korumak için bir köprü olmaya çalışmamıza rağmen mesleğimiz görmezden gelinmiş, alınan kararlar meslek grubunu dışlamıştır.

Bugün itibari ile meslek grubu olarak hem meslek itibarımızı hem de ekonomik çarkların içerisinde unutulmuş görevlerimizin önemini hatırlatmak için her türlü tepkimizi ortaya koymak üzere karar aldığımızı alenen duyurur bugün itibari ile her türlü eyleme başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz.”