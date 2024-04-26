‘HESABINI SORMAYA GELDİK’

Serap ŞAHİN – Serkan SOYALAN

6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le ilgili davanın ikinci duruşması, bugün yapılıyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias Otel davası için aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık yüz kişilik heyet, dün Adıyaman’a vardı.

Bugünkü dava oldukça önemli zira geçtiğimiz haftalarda, iki tutuklunun tahliyesine neden olan Gazi Üniversitesi teknik raporuna bugünkü davada itirazda bulunulacak, mahkemeye; üç ayrı teknik uzman raporu sunulacak.

Aileler ve avukatları, kamuoyundan sır gibi gizledikleri ve detaylı teknik bilgiler barındıran raporları mahkemeye sunarak, Gazi Üniversitesi dışındaki farklı bir üniversiteden bilirkişi raporu alınmasını talep edecek.

Ancak savunma avukatlarının nasıl bir tutum izleyeceği henüz bilinmiyor.

YENİDÜZEN ve Kanal Sim ortak yayına katılan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Gazi Üniversitesi tarafından sunulan ve iki tutuklunun tahliyesi yönünde karara yol açan raporun teknik yönden zayıf olduğunu, eksiklikler ve çelişkiler barındırdığını belirtti.

Esendağlı, “Bu rapor, mahkemenin temel sorularını bile cevaplama noktasında yetersiz kalmış bir rapor” dedi.

Bugünkü davada, söz konusu rapora itiraz edip, farklı üniversitelerden bilirkişi raporu alınması talebinde bulunacaklarını ifade eden Esendağlı, “Bu talebi desteklemek için 3 farklı teknik rapor hazırladık. Bu raporlar bilirkişi raporları değil ama oldukça detaylı, tutarlı, gerekçeli ve teknik detaylar içeren raporlar. Otelin yapısal kusurlarını ve sanıkların suça katılımını net olarak ortaya koyan raporlar” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN ve Kanal Sim ortak yayına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise “Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Kamuoyuna yansıyan çalışmalar değil bunlar… Önemli verilere ulaşıldı. Rapor üzerinde yaşanacak tartışmalarla geçecek bir oturum bekliyoruz. Yol uzun. Dirayetli şekilde yürümek lazım. Aileler son derece dirayetli ve kararlı. Avukat ekini çok iyi bir çalışma ortaya koydu. Aileler, adımlarını nereye atarlarsa, biz de ortaya basmaya devam edeceğiz” dedi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı:

“Farklı bir üniversiteden bilirkişi raporu alınması talebinde bulunacağız”

YENİDÜZEN ve Kanal Sim ortak yayına katılan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun mahkeme dosyasına sunulduğunu ve iki tutuklunun tahliyesine karar verildiğini anımsattı.

Söz konusu raporun teknik yönden zayıf olduğunu, eksiklikler ve çelişkiler barındırdığını vurgulayan Esendağlı, “Bu rapor, mahkemenin temel sorularını bile cevaplama noktasında yetersiz kalmış bir rapor” dedi.

Bugünkü davada, söz konusu rapora itiraz edip, farklı üniversitelerden bilirkişi raporu alınması talebinde bulunacaklarını ifade eden Esendağlı, “Bu talebi desteklemek için 3 farklı teknik rapor hazırladık. Bu raporlar bilirkişi raporları değil ama oldukça detaylı, tutarlı, gerekçeli ve teknik detaylar içeren raporlar. Otelin yapısal kusurlarını ve sanıkların suça katılımını net olarak ortaya koyan raporlar” şeklinde konuştu.

Davada, sözünü ettiği raporları yazan akademisyenlerin mahkemeye ifadeler vereceğini belirten Esendağlı, “İfadeler verilecek, sunumlar yapılacak, avukatlar da teknik zemin üzerinden başka bir bilirkişi raporu alınması için talepte bulunacak. Savunma avukatlarının ne yönde ilerleyeceğini mahkemede göreceğiz. Mahkeme yine ara kararla duruşmayı erteleyecek” bilgilerini paylaştı.

Esendağlı, “Beyanların ve taleplerin ne şekilde karara bağlanacağını göreceğiz. Tutukluluk hallerinin devam edip etmeyeceğini de yine yarın gün sonu öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Önemli verilere ulaşıldı"

YENİDÜZEN ve Kanal Sim ortak yayına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise sözlerine, “Her gelişimiz, ayrı bir travmatik olay. Bizim yaşadığımız travmanın, ailelerin yaşadığının yanında esamesi okunmaz” diyerek başladı.

Bugünkü davada nihai karar beklentilerinin olmadığını, bilirkişi raporlarının görüşüleceğini belirten Erhürman, “Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Kamuoyuna yansıyan çalışmalar değil bunlar… Önemli verilere ulaşıldı. Rapor üzerinde yaşanacak tartışmalarla geçecek bir oturum bekliyoruz. Yol uzun. Dirayetli şekilde yürümek lazım. Aileler son derece dirayetli ve kararlı. Avukat ekini çok iyi bir çalışma ortaya koydu. Aileler, adımlarını nereye atarlarsa, biz de ortaya basmaya devam edeceğiz” dedi.

Erhürman, “Çocuklarımıza karşı en temel yükümlülüğümüzü, tek sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. İsias ortak davamız, bir slogandan ibaret değil. Kıbrıs Türk halkı olarak bu dava, bizim ortak davamız” ifadelerini kullandı.