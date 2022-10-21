“Hesabını Bilen Kıbrıs” Finansal Okuryazarlık Projesi hayata geçiyor

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa gerçekleştirilecek “Hesabını Bilen Kıbrıs” Finansal Okuryazarlık, Farkındalık ve Yetkinlik Artırma Projesi’nin Kasım ayında başlayacağını duyurdu. 18 ay boyunca sürecek proje kapsamında, bireylerin finansal okur yazarlık konusunda farkındalık, bilinç ve yetkinliklerin arttırılması amaçlanıyor.

Hedef kitleleri arasında lise ve üniversite öğrencileri, mikro işletmeler, KOBİ’ler, kadın girişimciler, çiftçiler ve emekliler bulunan projede bireylerin, finansal kavramları anlaması, bütçe yapma ve para yönetimi konusunda yetkinliklerinin geliştirilmesi, finansal ürün ve hizmetlerin doğru kullanımı konusunda bilinçlenmesini sağlayacak eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi, eğitim araçları geliştirilmesi, görünürlük ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği denetiminde KMC Danışmanlık tarafından yürütülecek proje boyunca, farklı bölgelerden 870 kişinin eğitim görmesi öngörülüyor.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği hakkında daha fazla bilgi için:

http://www.bankalarbirligi.org/

KMC Danışmanlık hakkında daha fazla bilgi için:

www.kmccyprus.com

https://www.facebook.com/kmccyprus

https://www.instagram.com/kmc_danismanlik/