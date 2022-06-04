Herdaimdostlar: “Ormanı koru iklim krizini durdur”

Herdaimdostlar Derneği, “ormanı koru iklim krizini durdur” sloganlıyla çevre etkinliği düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlikte, iklim krizine karşı ağaçların, ormanların önemine dikkat çekildi. Sıcakların arttığı bugünlerde cam ve plastiklerle dolu ormanların yanma olasılığının daha da arttığına işaret edilen etkinlikte, ormanların temiz tutulmasının önemine vurgu yapıldı.