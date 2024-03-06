Her yerde çürüme

Son bir ayda toplumda infiale neden olan adli olayların birçoğunda, UBP'li hükümetlere mensup üst düzey bürokratların ve siyasilerin yargıç karşısına çıkarılması, sağ siyasetteki çürümeyi yeniden gündeme taşıdı.

Çelebi Ilık: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Kooperatif Şirketler Mukkayidi Çelebi Ilık, “usulsüz şekilde yüksek lisans diploması edinip, barem içi artış almakla” suçlanıyor. Ilık, soruşturmanın başlamasıyla görevden alındı.

Meray Dürüst: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, “usulsüz şekilde yüksek lisans diploması edinip, barem içi artış almak amacıyla başvuruda bulunmakla” suçlanıyor. Dürüst, soruşturmanın başlamasıyla görevden alındı.

Kemal Dürüst: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan “sahte fatura” soruşturması kapsamında tutuklanan UBP’li eski bakan, KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, “üniversite yönetiminden habersiz milyonlarca lira temin etmekle” suçlanıyor.