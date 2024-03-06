Her yerde çürüme
Son bir ayda toplumda infiale neden olan adli olayların birçoğunda, UBP'li hükümetlere mensup üst düzey bürokratların ve siyasilerin yargıç karşısına çıkarılması, sağ siyasetteki çürümeyi yeniden gündeme taşıdı.
Son bir ayda toplumda infiale neden olan adli olayların birçoğunda, UBP'li hükümetlere mensup üst düzey bürokratların ve siyasilerin yargıç karşısına çıkarılması, sağ siyasetteki çürümeyi yeniden gündeme taşıdı.
Çelebi Ilık: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Kooperatif Şirketler Mukkayidi Çelebi Ilık, “usulsüz şekilde yüksek lisans diploması edinip, barem içi artış almakla” suçlanıyor. Ilık, soruşturmanın başlamasıyla görevden alındı.
Meray Dürüst: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, “usulsüz şekilde yüksek lisans diploması edinip, barem içi artış almak amacıyla başvuruda bulunmakla” suçlanıyor. Dürüst, soruşturmanın başlamasıyla görevden alındı.
Kemal Dürüst: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan “sahte fatura” soruşturması kapsamında tutuklanan UBP’li eski bakan, KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, “üniversite yönetiminden habersiz milyonlarca lira temin etmekle” suçlanıyor.
Mehmet Ali Hüdaverdi: Lefkoşa’daki Zahra Sokak’ta meydana gelen şiddet olaylarına karıştığı suçlamasıyla aranan ve 13 günün sonunda polise teslim olan Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Hüdaverdi, ayrıca ‘kayıp’ olduğu süreçte işe gitmediği, ‘hastaydım’ demesine rağmen bakanlığa rapor vermediği ve mahkemeye riayet etmediği suçlamalarıyla da karşı karşıya.