"Her şeye rağmen görev başındayız"

Eczacılar, "sahte reçete soruşturması” sürecinde zedelenen meslek onuruna sahip çıkmak ve yurttaşın ilaca erişim konusunda yaşadığı sorunlara tepki göstermek adına “onur yürüyüşü” düzenledi.

Lefkoşa’daki otobüs terminalinde toplanan eczacılar ve ecza deposu çalışanları, Meclis önüne yürüdü, yürüyüş süresince, saat 14.00’e kadar sadece nöbetçi eczaneler yurttaşa hizmet verecek.

Yağmurlu havaya rağmen toplanan eczacılar, yağmurluklarıyla Meclis önüne yürüdü.

Yürüyüşte "Eczacının yeri kodes değildir" sloganları atıldı.

CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Filiz Besim, eylemcilere destek için Meclis önüne geldi.

Meclis önüne gelen Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, eczacılar tarafından yuhalandı.

İki bakanın konuşma yapmaya çalıştığı sırada CTP Meclis grubu eczacıların yanına geldi, alkışlarla karşılandı.

Bakanlar açıklama yapmaya çalıştığı sırada CTP'li vekillerin alana gelmesi üzerine eylemciler, bakanlara sırtlarını döndü.

YENİDUZEN'e konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, “Meslek onurumuz ve ilaca erişim konusunda yaşanan sıkıntılara tepki göstermek adına yürüyeceğiz” demiş, “Bir çift sözümüz kaldı, onu da sokakta söyleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.