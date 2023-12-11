Bakanlar eczacılar tarafından yuhalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Meclis önünde eylem yapan eczacılar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Meclis kapısı önünde bakanlarla konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, tutuklanarak serbest bırakılan eczacıların hesaplarının blokeli olduğunu, köylerde yaşayan yurttaşın ilaca erişebilse bile sigortalardan işlem yapacak eczacı bulamadıklarını söyledi.

Öksüz, "Keşke sigortaların hazırladığı sözleşmede yazan daire içi soruşturmasını yapsaydı. Eczacıdan bunu rücu eder maddesini uygulasaydı. Eczacının yeri kodes değildir. Biz bu süreçte yapıcı olduk ama artık eczanelerimize huzurla gitmek istiyoruz. Biz bundan usandık.

Soruşturma artık salim şekilde tamamlanmalıdır" dedi.

Daha sonra Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, "sapla saman karıştı" dedi ama eczacı sesini yükselterek konuşma yapmasına izin vermedi.

Tam da bu sırada CTP Milletvekilleri Meclisten çıkarak eylemcilerin yanına geldi.

Bunun üzerine eczacılar, bakanlara arkalarını döndü. Bakanlar bir süre açıklama yapamadı.

"Her şeye rağmen görev başındayız"