“Her gün doktor istedik, gelen olmadı, kızım pozitif”

Lapta bölgesinden İbrahim Hasırcı isimli vatandaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kızıyla birlikte karantina otelinde olduklarını ve her gün doktor istemelerine rağmen gelen olmadığını ifade etti.

Hasırcı, “her gün doktor istememize rağmen ne gelen oldu ne giden dün bizi hastaneye çağırdılar çocuk için yine doktor görmeden geri geldik sadece otelde pcr testi yapıldı ve pozitif çıktı çocuğum yani kaç gün bu durumda kendi çabalarım ile buhar ilaç verdim bugün kontrol edilip pozitif oteline yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

Hasırcı’nın paylaşımı şöyle:

“30/01/21 tarihinde karantina oteline yerleştiğimiz günden itibaren her gün doktor istememize rağmen ne gelen oldu ne giden. Dün bizi hastaneye çağırdılar çocuk için yine doktor görmeden geri geldik. Sadece otelde PCR testi yapıldı ve pozitif çıktı çocuğum. Yani kaç gün bu durumda kendi çabalarım ile buhar ilaç verdim bugün kontrol edilip pozitif oteline yerleştirildi. Ayşeciğim kendi kendine baktı”