Hentbolde örnek Kıbrıs Cumhuriyeti - Türkiye dostluğu

Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti, uluslararası arenada buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanan Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 3. tur ilk maçının ardından Beykoz Belediyespor, bu kez Kıbrıs temsilcisi Sabbianco Anorthosis ile Kıbrıs’ta karşılaştı. Her iki ülkenin bayrakları maçın oynandığı salonda yer alırken, maçı 36-25 kazanan Anorthosis tur atlayan taraf oldu, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Maraş görselli maç günü paylaşımı

Öte yandan Anorthosis maçın oynanacağı günün sabahında maç görselini Maraş içerikli olarak kullandı. Paylaşımda kulüp için önemli bir gün olduğu belirtilirken “Mağusa için, Kıbrıs için oynayacağız” ifadeleri yer aldı.