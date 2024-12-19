"Hem soruşturmacı, hem de şikayetçi asker"
Mahkeme çıkışı açıklamaya yapan BASIN-SEN'in avukatı Cansu Nazlı, polis soruşturmasının, askerin şikayetinden önce başladığının bugünkü mahkemeye yansıdığını aktardı.
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Mahkeme çıkışı açıklamaya yapan BASIN-SEN'in avukatı Cansu Nazlı, polis soruşturmasının, askerin şikayetinden önce başladığının bugünkü mahkemeye yansıdığını aktardı.
Avukat Cansu, "Yani polis, yaz ayları içerisinde üniversitelerden Ali Kişmir'in dava konusu yazısının suç unsuru oluşturup oluşturmadığı konusunda gerekli yazışmaları yapmış. Eylül ayında yazışmalara cevap geldikten sonra yazılı şikayetin yapıldığını öğrendik. Yani polis yazılı şikayet olmadan soruşturma başlatmış. Sonra da görüş geldikten sonra resmi soruşturmayı başlatmış" şeklinde konuştu.
Nazlı, "Bunu hukuki değerlendirilmesini mahkeme yapacak" dedi.
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Etiketler : ali kişmir