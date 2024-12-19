Polis soruşturmayı askerin şikayetinden önce başlattı

Serap ŞAHİN

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in tahkikat (PI) duruşmasında mahkeme üçüncü ve son tanık olarak polis müfettişi Durmuş Aydın’ı tanık olarak dinletti.

Mahkeme tahkikat duruşmasında devam edilmek üzere 16 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amiri olan ve yaklaşık 13 yıldır polislik görevini yürüten mahkemenin üçüncü tanığı Durmuş Aydın, 2020 yılında PGM’ye bağlı adli polis müdürlüğünde görev yaptığını söyledi.

24 Ağustos 2020 tarihinde PGM’ye bağlı adli polis müdürlüğünde görev yaptığı sırada tahkikatın soruşturma subayı olarak atandığını dile getiren tanık Aydın, bahse konu soruşturmaya atandıktan sonra 25 8. 2020 tarihinde Ali Kişmir’in yazdığı yazıyı edebiyat fakültesi uzmanları tarafından hakaret içerikli ve küçük düşürücü içeriğe sahip olup olmadığını araştırılması için LAÜ, UKÜ, YDÜ, DAÜ ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na gerekli yazışmaların yapılmasını sağladığını mahkemeye aktardı.

23 Eylül 2020 tarihinde LAÜ ve YDÜ’nin yazdığı, cevabı yazıyı temin ettiğini,

25 Eylül 2020 tarihinde Binbaşı Cengiz Doğan’dan GKK adına şikayetçi olduğu yönünde ifadesini temin ettiğini belirtti.

28 Eylül 2020 tarihinde UKÜ ve DAÜ’nün nün hazırladığı raporları,

29 Eylül 2020 tarihinde de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı cevap yazısını temin ettiğini belirten tanık Aydın, “Tüm bu saydığım icraatları içeren bir dosya hazırlayıp Başsavcılığın görüşüne sundum. Sonrasında Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne görevlendirildim.” dedi.

Tanık Aydın, Başsavcılıktan görüş gelmeden Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne nakil olduğunu söyleyen Aydın, bu esnada Başsavcılıktan Ali Kişmir aleyhine Güvenlik Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetini "tahkir ve tekzir" ettiği yönünde dava getirilmesi için görüş geldiğini ifade etti.

Aydın, görüş geldiği sırada Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görevli olduğu için bu meseleye Müfettiş Muavini Ali Çoban’ın tahkikat memuru olarak atandığını öğrendiğini söyledi.

Meselenin tahkikat Memuru olan Ali çoban’ın 22 Şubat 2022 tarihinde Ali Kişmir'i Polis Genel Müdürlüğü’ne celp ettiğini dile getiren Durmuş Aydın, burada kanuni ihtarda bulunduğunu, sanığın bunu kabul etmediğini ve yazılı dava tebliğine de "kabul etmediği" yönünde cevap yazdığını öğrendiğini belirtti.

Avukat Hasan Esendağlı'nın sorusu üzerine Aydın, soruşturmaya başlarken Binbaşı Cengiz Doğan'ın Ali Kişmir'in yazdığı yazıya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın şikayetçi olduğunu söylediğini belirtti.

Aydın, başka bir soru üzerine şikayetçinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olduğunu söyledi.

Esendağlı'nın sorusu üzerine Aydın, ilgili yazıda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na hakaret içeren bir kelime olup olmadığı sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

Esendağlı'nın "bu meselede müşteki ve soruşturmacının aynı kişiler olduğunu" söylemesi üzerine Aydın, "Şikayetçi GKK ama soruşturmayı yürüten 51/88 sayılı yasayla kurulan Polis Örgütü'dür" dedi.

Savcı Hasan Boşnak, sanık aleyhine olan davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesi için yeterli şahadetin olduğunu iddia etti.

Avukat Hasan Esendağlı ise 10 yıl hapislik öngören yasanın anayasa mahkemesine havale edilmesinin değerlendirildiğini belirterek davanın tehir edilmesini talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, davayı 16 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.