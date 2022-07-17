“Hellim tescilini ve MİK’i kurtarma mücadelesine Anastasiadis de katıldı”

Almanya’nın, iç piyasada Menşe İsmi Korumalı standardına uygun olmayan hellim ürünü saptayıp el koymasının ardından durumu Komisyon’a ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne şikâyet etmesi üzerine Tarım Bakanlığı tarafından başlatılan “hellim tescilini ve MİK’i kurtarmak” için açtığı mücadeleye, Nikos Anastasiadis de katılıyor.

Alithia’nın haberine göre Anastasiadis, yarın tarım örgütleri ve Tarım Bakanı’nı hellimle ilgili gelişmeleri masaya yatırmak üzere Saray’da toplayacak.

Bu arada Tarım Bakanlığı, Peynir İmalatçıları Birliği’ne ve her bir profesyonel imalatçıya ayrı ayrı mektup göndererek, piyasada sıkı denetimlerin başladığını bildirdi. Bakanlık yetkilileri piyasayı gezecek ve üzerinde hellim ismi bulunan ürünlerin MİK üretimi kontrol ve lisans sistemine kayıtlı imalatçılardan gelip gelmediğini kontrol edecek.

Bakanlık, Almanya’da MİK standardı dışında ürün bulunması vakası hakkında Komisyon’a, söz konusu imalatçının, ürün ambalajında hellim ibaresini kullanabilmek için MİK hellim üretme lisansı bulunmadığını iletti. Söz konusu şirkete de yurt dışına ihraç ettiği ve üzerinde hellim ibaresi bulunan bütün ürünlerini toplaması için ültimatom gönderdi.

Gazete, sıkı denetimlerin başladığını ve bundan böyle yalnız imalatçıların değil, MİK standardına uygun ürün satmakla mükellef marketlerin de sorumlu olacağını, raflarındaki standart dışı ürünleri uzaklaştırmak, imalatçıların da standart dışı ürünlerin ambalajındaki ismi değiştirmek zorunda olduğunu, aksi hareket edenlere yaptırım ve para cezası uygulanacağını yazdı.

Habere göre gümrük idaresi de bundan böyle ambalajında hellim ibaresi yazan ürünlerin ihraç ve dolaşımına izin vermek için MİK onayı alıp almadığını kontrol etmekle mükellef olacak.