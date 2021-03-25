“Hellim konusundaki kurallar yerine getirilmezse sıkıntı yaşanacak”

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Tarımda mevcut durum ve olası tehditler” başlıklı konuşma yaptı.

Ülkedeki sanayi mamullerinin çok önemli bölümünün süt ürünleri olduğunu kaydeden Şahali, hellim konusundaki kurallar yerine getirilmezse ciddi sıkıntı yaşanacağını belirtti.

Sanki AB hellimin nasıl üretileceğine dair talimat verilecekmiş gibi bir algı yaratıldığını belirten Şahali, bu tarifin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından AB’ye sunulduğunu, coğrafi tescil istendiğini anımsattı.

AB’nin de gıda güvenliği standartlarında ve sadece Kıbrıs’ta üretilmesi kaydıyla Avrupa’da satılması yönünde karar alacağını söyleyen Şahali, bu standardın daha sonra dünyanın diğer noktalarına satış açısından da kullanılabileceğini anlattı.

Hellim tescilinin gerçekleşmesinin ardından geçecek 10 yıl içinde ürünün içinde belirli oranda küçükbaş hayvan sütü bulunması gerekeceğini söyleyen Şahali, bunun küçükbaş hayvan varlığının artırılması ihtiyacını ortaya çıkaracağını kaydetti.

Küçükbaş hayvan varlığının artırılması için hayvan ithaline başlandığını söyleyen Şahali , İspanya’dan getirilen hayvanlar olduğunu ancak hellim tescili için yerel ırklardan elde edilen sütlerin kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

İthal hayvanların sütünden elde edilen ürün coğrafi tescili tehdit ettiğini kaydeden Şahali ülkedeki hayvan varlığının tam olarak bilinmediğini söyledi.

Ülkeye et ithalatı konusunun gündemde olduğunu da dile getiren Şahali, belli etlerin ithalinin yasak olduğunu, daralan alım gücü nedeniyle et satın alınabilecek fiyatın çok üstünde fiyatlandırıldığını kaydetti, konunun ilgili taraflarla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kuraklığın kapıda olduğunu söyleyen Şahali, başta Genel Tarım Sigortası Fonu olmak üzere ilgili tüm birimlerin alarm pozisyonunda olması gerektiğini anlattı.

Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde bazı alanlarda 2 yıl geriden gelen bakiyeler olduğunu kaydeden Şahali, Küçükbaş Hayvan Desteklerinde eksik bırakılan ödemeler de olduğunu belirtti, bu konudaki duruşun ne olduğunu sordu.