Helin'in ailesinden açıklama: Başka canların yanmasını istemiyoruz

Cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur'un ailesi, bazı basın organlarında çıkan haberler hakkında hukuki yola başvuracaklarını açıklayarak, cinayetin bir an önce açıklığa kavuşması için yetkililere çağrı yaptı.

Helin'in ailesinin yaptığı açıklama şöyle:

Zehie Helin Ressur’un 16 yaşında öldürülmesi bir çocuk cinayetidir. Bir çocuğun en temel hakkı olan yaşam hakkı elinden alındı. Helin’i, erkek şiddeti öldürdü.

Bizler, Helin’in ailesi olarak, cinayetin işlendiği 25 Ocak’tan bu yana, acı bir şekilde gördük ki, bu çocuk cinayeti, basın organları tarafından hem Helin’in anısını hem de bizi rencide edecek şekilde çarpıtıldı.

Helin’in ölümü, henüz teşhis aşamasındayken şok edici olay yeri görüntüleri medyada yayıldı. Helin'in 18 yaşındaki abisi, cinayeti sosyal medyadan öğrenmek zorunda kaldı. Bu başarılı gazetecilik değil, sorumsuzluktur. En hafif tabirle ölene ve yakınlarına saygısızlıktır.

Bir çocuğun özel hayatı, hakkındaki bilgiler, çocuğun öldürülmesine mazeret üretircesine medyada yayıldı. Uyarıyoruz, mağdurda suç arayan ifadeler tehlikelidir! Masum gibi görünen dedikodular, gerçeğe gölge düşürmektedir.

Potansiyel katillere, cesaret verebilecek ifadeler cinayetin gereken cezayı bulmasına engel olabilecek kadar tehlikelidir. Bir çocuk cinayeti karşısında alınacak tavır, çocukları değil, katilleri korkutacak şekilde olmalıdır.

Bir çocuk cinayetini “aşk” kelimesiyle birlikte anmaya cüret eden medya kuruluşları hakkında hukuki yollara başvuracağız.

Aklımızda sorular var:

Helin’in katili Sefer Altundağ bu cinayeti işlerken yardım aldı mı? Bu ihtimalin etkin şekilde soruşturulmasını istiyoruz.

Helin artık konuşamaz. Ailesi olarak o gece yaşananları hiçbir şüphemiz kalmayana kadar öğrenmek istiyoruz. Gerçeği aydınlatmak için, bu cinayet hakkında bilgi sahibi herkes polise ifade vermelidir, bu bizim çağrımızdır.

Bu süreçte kolluk kuvvetlerini, soruşturmanın gizliliğini mağdurdan yana korumaya çağırıyoruz. Basın organlarına çağrımızdır. Sizleri, çocuk haklarını koruyan haber yapmaya ve Helin’in sesi olmaya davet ediyoruz.

Helin’i içine çeken şiddet sarmalı, fiziksel şiddete varan psikolojik şiddet, ‘Çocuk İzlem Merkezi’ tarafından engellenebilirdi fakat ülkemizde bir çocuk koruma kanunu yok. Taraf olduğumuz Evrensel Çocuk Hakları Beyannamesi’ne uygun yasalara ve çocuğu koruyan bir sisteme ihtiyacımız var.

Meclisi ve karar alıcıları, çocukların başvurabileceği merkezleri kurmaya ve işletmeye çağırıyoruz. Adalet istiyoruz. Suçluların en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Ayrıca şiddet suçlularının topluma dönmeden cezaevinde rehabilite edilmesini istiyoruz. Başka can yanmasın istiyoruz. Yetkili makamları, şiddetle mücadele etmeye çağırıyoruz.”