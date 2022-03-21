 “Hedef Operasyonu’: 170 gr uyuşturucu, para, 1 tutuklu

Lefkoşa’da dün bir eve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa’da dün bir evde gerçekleştirilen operasyonda 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro bulundu.

Polis, olayla ilgili 33 yaşındaki U.B.E.(E)’yi tutukladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.